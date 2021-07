Parma, Buffon: 'Piace giocare al Liberati di Terni. Ecco perchè' (Di domenica 25 luglio 2021) Gigi Buffon nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha rivelato qual è lo stadio di Serie B che lo stuzzica in modo particolare. "... "Serie B", "item": "https://www.itasportpress.it/... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 luglio 2021) Giginel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha rivelato qual è lo stadio di Serie B che lo stuzzica in modo particolare. "... "Serie B", "item": "https://www.itasportpress.it/...

Advertising

Gazzetta_it : Buffon, sogno Mondiale: 'Il Parma in A e io in Qatar!' - peterkama : Buffon: 'Riporto il Parma in A e sogno il Qatar. Mi serve un Mondiale per continuare a parare' - Mediagol : Parma, Buffon e quel retroscena: “Krause mi fece una domanda particolare” - infoitsport : Com'è nata l'idea Parma? Buffon: 'Krause me lo chiese in campo e la cosa mi piacque' - okcalciomercato : Buffon: “Sogno Qatar 2022 e voglio riportare il Parma in Serie A” -