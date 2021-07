Olimpiadi Tokyo in tv: italiani in gara il 26 luglio. Dove, canale, streaming, differita (Di domenica 25 luglio 2021) Alla caccia di nuovi podi per arricchire un medagliere già ricco per essere appena all'inizio di Tokyo 2020 . Di fronte alla spedizione azzurra c'è una nuova giornata, lunedì 26 luglio, piena di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Alla caccia di nuovi podi per arricchire un medagliere già ricco per essere appena all'inizio di2020 . Di fronte alla spedizione azzurra c'è una nuova giornata, lunedì 26, piena di ...

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - sbonaccini : Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Mirko Zanni ci regala un'altra medaglia: arriva il bronzo per l'azzurro nel sollevamento pesi ???????????? #HomeOfTheOlympic… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Sara Errani e Jasmine Paolini vanno al 2° turno! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #tennis -