Olimpiadi | judo | Giuffrida ko in semifinale con la giapponese Abe nei 52 kg

Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - Si ferma in semifinale la corsa di Odette Giuffrida nei -52 kg di judo alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurra è battuta con un wasaki dalla giapponese Uta Abe al "golden score". Giuffrida, argento a Rio 2016, sfiderà la ungherese Hupp per il bronzo.

