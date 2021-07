Marotta | “Il Green pass è una tutela per tutti Capienza stadi al 25 30% è un danno per i club”

(Di domenica 25 luglio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe, è tornato a parlare riguardo al ritorno dei tifosi allao tramite i microfoni dell’ANSA. Queste le sue parole: “Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l’altro, tenendo obbligatorio il, che in questo momento rappresenta il massimo dellaper. Con il distanziamento la, prevista al 50%, verrebbe ridotta al 25/30%. Questa situazione provocherebbe unconsiderevole alle casse dei. Pur apprezzando la decisione sulla ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, le parole di #Marotta sul tema della riapertura degli stadi - M_Palmi98 : #Marotta e la riapertura degli stadi?? - BOLZANO37 : RT @marifcinter: +++ #Marotta: 'Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l'altro, tenendo obbligatorio Green Pass… - Boboj29 : Marotta sui tifosi allo stadio: 'Leviamo il distanziamento' L'Ad dell'Inter suggerisce: 'Teniamo obbligatorio solo… - gian_fox : @FBiasin Marotta ha ragione. Green pass senza limiti e i posti rimanenti in base al distanziamento. -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Green

... tenendo obbligatorio ilPass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per ...: "Mancato introito da 120 milioni" L'aspetto economico è sempre importante anche per società ...... nei quali sarà consentito l'accesso solamente ai possessori diPass . Sulla vicenda si è espresso, sulle pagine dell'ANSA, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe: ' La cosa più ...Inter, l’ad Marotta ha parlato riguardo le decisioni del Governo sulla riapertura degli stadi Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è stato interpellato dall’Ansa riguardo la riapertur ...Marotta: “Capienza stadi al 50%? Col distanziamento verrebbe ridotta al 25-30%, sarebbe danno ai club” L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato all’ANSA dell’introduzione del Gr ...