Lupo e Nicolai battono i vicecampioni del mondo Thole - Wickler

Advertising

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOO ???? Lupo e Nicolai vincono all'esordio contro la Germania al tie-break! 19-21 21-19 15-13 il parziale… - RaiSport : ?? Ore 15 a #Tokyo Marta #Menegatti e Viktoria #OrsiToth all'esordio nel #beachvolleyball . In serata i vice campion… - pestoverde : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMOOOO ???? Lupo e Nicolai vincono all'esordio contro la Germania al tie-break! 19-21 21-19 15-13 il parziale a favo… - magdulka64 : RT @perchetendenza: 'Lupo' e 'Nicolai': Perché nel loro esordio nel torneo di beach volley a #Tokyo2020 hanno battuto i tedeschi Thole/Wick… - AleCom1968 : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMOOOO ???? Lupo e Nicolai vincono all'esordio contro la Germania al tie-break! 19-21 21-19 15-13 il parziale a favo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lupo Nicolai

Risultati Volley Beach Volley/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: bene! Non è dato sapere, infatti, se nella vita dello spadista italiano c'è una fidanzata oppure no; una cosa è certa ...Ottimo inizio del torneo olimpico perche 5 anni fa avevano lasciato Rio con una medaglia d'argento al collo. Nella prima partita del girone (le 24 coppie sono divise in pool da 4) i due azzurri dell'Aeronautica hanno ...Tokyo, 25 lug. - Debutto vincente per Lupo-Nicolai nel torneo di beach volley maschile ai Giochi di Tokyo. La coppia azzurra , argento a Rio 2016, ha battuto i ...TOKYO - Esordio positivo per la coppia italiana di beach volley Paolo Nicolai - Daniele Lupo alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Sconfitti i tedeschi Thole e Wickler con il punteggio di 2-1. Gara molto soff ...