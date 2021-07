Lucca | auto con a bordo tre ragazzi si ribalta | morto 26enne

(Di domenica 25 luglio 2021) Un’con atresi èta alle 6 di questa mattina,un. E’ accaduto in via Ponte ai pini, all’incrocio con via del Ponte alla Ciliegia, ad Altopascio in località Marginone,. Dalle lamiere della macchina, l’unica coinvolta nell’incidente, i vigili del fuoco hanno estratto ilsenza vita, mentre gli altri due sono stati soccorsi dai sanitari del 118, sul posto anche con l’eliambulanza Pegaso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Gli altri due sono stati soccorsi dai sanitari del 118 Un'auto con a bordo tre ragazzi si è ribaltata all'incrocio con via del Ponte alla Ciliegia, ad Altopascio in località Marginone. Dalle lamiere della macchina, l'unica coinvolta nell'incidente, i vigili del fuoco hanno estratto il 26enne senza vita. Altopascio (Lucca), 25 luglio 2021 - Tragedia all'alba di domenica a Altopascio. Un 26enne è morto e altri due amici sono rimasti feriti in un incidente che è avventuto intorno alle 6 in località Marginone.