Libro Harry: c’è un accordo di quattro pubblicazioni (Di domenica 25 luglio 2021) È prevista per la fine del 2022 l’uscita del Libro di memorie del principe Harry. Sembra, però, che questa pubblicazione, seppur sia la prima, nono sia destinata ad essere l’ultima. Secondo delle fonti, infatti, il Duca di Sussex avrebbe firmato un accordo che prevede la pubblicazione di quattro libri, di cui una guida sul benessere Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021) È prevista per la fine del 2022 l’uscita deldi memorie del principe. Sembra, però, che questa pubblicazione, seppur sia la prima, nono sia destinata ad essere l’ultima. Secondo delle fonti, infatti, il Duca di Sussex avrebbe firmato unche prevede la pubblicazione dilibri, di cui una guida sul benessere

Advertising

periodicodaily : Libro Harry: c’è un accordo di quattro pubblicazioni #LibroHarry #PrincipeHarry @Billa42_ - Billa42_ : Libro Harry: c'è un accordo di quattro pubblicazioni - cggoldenx : @bmeetslou è il libro che ha ispirato harry per la canzone, almeno questo è quello che ha detto lui al tiny desk - admaioralu : Ho messo in vendita il primo volume di Harry Potter, edizione 2011, ma nessuno se lo caga quindi mi sa tanto che a… - VanityFairIt : Harry non ha scelto a caso: si 'è affidato a un premio Pulitzer amico di George e Amal Clooney e già autore, tanto… -