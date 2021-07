Le colonne sonore dei videogame alla cerimonia d’apertura di Tokyo 2020 (Di lunedì 26 luglio 2021) (Foto: Square Enix)Gli appassionati di videogame più attenti hanno subito riconosciuto una serie di melodie famigliari come sottofondo musicale orchestrale alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Prima è stato il tema principale di Dragon Quest, poi è toccato a un brano di Final Fantasy e via con musiche da Monster Hunter, persino da Pes. Casualità? In realtà, come è facile immaginare, era tutto progettato ad hoc dal comitato organizzatore che ha voluto rendere un piccolo omaggio a una delle società più importanti del Giappone – l’industria videoludica, appunto – ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 luglio 2021) (Foto: Square Enix)Gli appassionati dipiù attenti hanno subito riconosciuto una serie di melodie famigliari come sottofondo musicale orchestraledelle Olimpiadi di. Prima è stato il tema principale di Dragon Quest, poi è toccato a un brano di Final Fantasy e via con musiche da Monster Hunter, persino da Pes. Casualità? In realtà, come è facile immaginare, era tutto progettato ad hoc dal comitato organizzatore che ha voluto rendere un piccolo omaggio a una delle società più importanti del Giappone – l’industria videoludica, appunto – ...

