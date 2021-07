Inter-Pergolettese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Amichevole 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 25 luglio 2021) L’, a meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A 2020/, si prepara a disputare una nuovacontro la. Gli uomini di Simone Inzaghi, in vista della prima giornata con il Genoa, scenderanno in campo nella giornata odierna di domenica 25 luglio alle ore 18:00. La partita non riceverà copertura televisiva, ma Sportface.it vi terrà costantemente aggiornati attraverso aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SportFace.