Il Comune di Formello dedica una piazza al noto autore Sergio Bardotti

Formello – Ieri, sabato 24 luglio, Formello ha inaugurato una piazza dedicata a Sergio Bardotti, autore musicale e televisivo scomparso a Roma l'11 aprile 2007. L'iniziativa avviata dall'amministrazione comunale rappresenta la prima in ricordo del celebre artista che ha lanciato Lucio Dalla e prodotto innumerevoli artisti (come l'album "Non al denaro, non all'amore né al cielo" di Fabrizio De Andrè e "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria" di Ornella Vanoni, Vinícius de Moraes e Toquinho), e che come paroliere ha scritto indimenticabili successi della musica ...

