Fernando Errico: "Dl Recovery, il ricorso al Tar non bloccherà le opere" (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti "In caso di ricorso al Tar, le opere del Pnrr proseguiranno il loro iter e non subiranno interruzioni. E' quanto prevede il decreto Recovery approvato alla Camera dei Deputati qualche giorno fa". Così Fernando Errico Delegato del Presidente De Luca per l' Alta Velocità Napoli-Bari. "Per gli investimenti previsti esclusivamente dal Recovery, la norma stabilisce che in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento, si applicheranno le disposizioni del codice del processo amministrativo concernenti le controversie relative alle ...

