Advertising

P300it : Formula E | Londra ePrix 2021, Gara 2: Vandoorne batte Rowland e conquista la pole position ? di Daniele Botticell… - Tuttipazziperi1 : Il pilota della Mercedes si impone davanti a Rowland e Lynn, e partirà dalla prima casella in griglia nella gara di… - autosprint : #ePrix di Londra, qualifica-2: si rivede #Vandoorne, è pole davanti a #Rowland ?? - P300it : Formula E | Londra ePrix 2021: Di Grassi al comando nelle FP3 ? di Daniele Botticelli ?? - thelastcornerit : ePrix Londra 2: Di Grassi si mette davanti nelle FP3 - -

Ultime Notizie dalla rete : ePrix Londra

Sotto il cielo plumbeo die con la pioggia a cadere, a tratti - senza davvero bagnare la pista - , si decide la seconda Superpole dell'di. La novità è ritrovare là davanti Stoffel Vandoorne su Mercedes, terzo più veloce della fase a Gruppi, è incontenibile nel giro decisivo . Si migliora di 280 millesimi con l'1'20"181 ...TRIONFO BMW È un pilota inglese il primo vincitore dell'di2021, disputato sull'angusto tracciato cittadino che si snoda all'interno e tra le stradine che circondano l'avveniristico centro espositivo ExCeL London. A imporsi in una prima manche ...Stoffel Vandoorne e la Mercedes tornano a sfrecciare in pista: è del belga la Pole Position per il secondo ePrix Londra. Il 1:20.181 dell'ex pilota F1 gli ...Pole position per Stoffel Vandoorne nelle qualifiche dell'ePrix 2 di Londra 2021 di Formula E. Oliver Rowland completa la prima fila, terzo Alex Lynn, quarto Nick De Vries.