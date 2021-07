Covid | Fauci | “Ora il focolaio è tra i non vaccinati”

(Di domenica 25 luglio 2021) Il19 fa ora registrare “un’ondata tra i non”. A lanciare l’allarme è Anthony, l’immunologo consulente del presidente americano Joe Biden. “E’ un verotra i non. Questo è un problema, motivo per cui siamo là fuori praticamente a supplicare le persone non vaccinate di andare a farsi vaccinare”, ha dichiarato alla Cnn. “Dal momento che abbiamo il 50 per cento del paese non completamente vaccinato, è un problema, soprattutto in presenza di una variante, come la Delta, che ha la straordinaria caratteristica di poter passare con grande efficienza e facilità da persona a ...

...57 - Anthony, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa, ha dichiarato che "gli Stati Uniti stanno andando nella direzione sbagliata" commentando l'aumento dei casi di- 19 ...... tra l'altro paradossalmente finanziati da Anthony, come dimostrato dal Senatore Repubblicano ...Europea del Farmaco) ha annunciato l'approvazione in Settembre di ben cinque terapie anti -, ...Il Covid 19 fa ora registrare "un'ondata tra i non vaccinati". A lanciare l'allarme è Anthony Fauci, l'immunologo consulente del presidente americano Joe Biden. "E' un vero focolaio tra i non vaccinat ...Covid, boom di vaccini nella fascia under 30. Rallentamento tra gli over 60. In USA dibattito tra scienziati per la terza dose ...