Calciomercato Inter | tutto su Nandez | anche Pinamonti nell’offerta

(Di domenica 25 luglio 2021) L’vuole sbloccare a tutti i costi l’operazione. I nerazzurri propongono due contropartite tecniche L’vuole sbloccare a tutti i costi l’operazione Nahitane lo vuole fare il più rapidamente possibile. Il centrocampista è l’identikit ideale per Inzaghi graziealla sua duttilità, alternandosi da mezzala e esterno destro. Ecco perché, secondo La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra avrebbe proposto al Cagliari Andrea, Lucien Agoume e una cifra ancora non meglio precisata. I DETTAGLI SU CAGLIARINEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

