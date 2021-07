Calciomercato Cagliari | Cerri verso l’addio | c’è l’accordo con un club

(Di domenica 25 luglio 2021) L’esperienza di Albertoalè in dirittura d’arrivo: il giocatore rossoblù è sempre più vicino al Como. Le ultime Albertoè pronto a salutare il. La mancata presenza di ieri nell’amichevole contro il Vicenza ne rappresenta un netto segnale. L’attaccante rossoblù – come sottolinea l’edizione di oggi de L’Unione Sarda – avrebbe accettato l’offerta proposta dal Como e a breve si aggregherà al resto della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : #Inzaghi vuole #Nandez: a metà settimana l’incontro col #Cagliari - Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - DiMarzio : #Inter, manca l'accordo con il #Cagliari per #Nandez - Dalla_SerieA : Calciomercato Inter, tutto passa da... Cagliari - - InterClubIndia : RT @fcin1908it: SM – Nandez, si tratta sul prestito oneroso: Inter e Cagliari distanti. Scambio a sinistra? -

Stando a quanto appreso dalle colonne di Tuttosport , i due club che al momento stanno pressando maggiormente per arrivare al classe '99 sono Empoli e(con quest'ultimo club l' Inter ha ...Per muoversi, però, bisogna far "fruttare" l'asse di mercato con il, rinsaldato dalla cessione di Dalbert ai rossoblù. E in questo senso c'è ancora una volta il nome di Radja Nainggolan , ...Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno bisogno di risparmiare sugli stipendi: si lavora alle partenze di Vidal e Nainggolan.Dopo la perfetta serata di ieri, la rassegna “I monumenti incontrano la lettura” proseguirà con gli appuntamenti previsti dal calendario della manifestazione: ...