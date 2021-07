Beach Volley, Olimpiadi Tokyo: Rossi: “Non li abbiamo messi in difficoltà”, Carambula: “Dobbiamo essere più solidi” (Di domenica 25 luglio 2021) Adrian Carambula ed Enrico Rossi escono sconfitti dal match d’esordio del torneo olimpico di Tokyo, per mano degli americani Gibb-Bourne con il punteggio di 0-2 (18-21, 19-21). Match combattuto, senza dubbio, ma i nostri alfieri sono mancati nei momenti clou e, sostanzialmente, non sono stati in grado di esprimere il loro massimo. Carambula-Rossi torneranno in scena mercoledì 28 luglio per affrontare il duo del Qatar Cherif-Ahmed. Le dichiarazioni di Enrico Rossi al termine del match, rilasciate al sito di FederVolley: “Questo esordio poteva andare meglio, siamo stati ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Adrianed Enricoescono sconfitti dal match d’esordio del torneo olimpico di, per mano degli americani Gibb-Bourne con il punteggio di 0-2 (18-21, 19-21). Match combattuto, senza dubbio, ma i nostri alfieri sono mancati nei momenti clou e, sostanzialmente, non sono stati in grado di esprimere il loro massimo.torneranno in scena mercoledì 28 luglio per affrontare il duo del Qatar Cherif-Ahmed. Le dichiarazioni di Enricoal termine del match, rilasciate al sito di Feder: “Questo esordio poteva andare meglio, siamo stati ...

