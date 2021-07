Basket 3×3, Andrea Capobianco: “Con la Cina abbiamo sbagliato atteggiamento” (Di domenica 25 luglio 2021) L’Italia della pallacanestro femminile 3×3 conclude questa seconda giornata del torneo olimpico di Tokyo 2021 con una vittoria e una sconfitta. Le azzurre hanno iniziato al meglio il dì battendo nettamente la Romania. Successivamente, però, sono state sconfitte da una Cina che si è dimostrata decisamente superiore. Ora Rae Lin D’Alie e compagne hanno un record di 2-2, dato che ieri avevano avuto la meglio sulla Mongolia, ma si erano dovute arrendere, al termine di un incontro combattutissimo, contro la Francia. Queste le dichiarazioni rilasciate da coach Andrea Capobianco al termine del match con la Cina: “Con la ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) L’Italia della pallacanestro femminile 3×3 conclude questa seconda giornata del torneo olimpico di Tokyo 2021 con una vittoria e una sconfitta. Le azzurre hanno iniziato al meglio il dì battendo nettamente la Romania. Successivamente, però, sono state sconfitte da unache si è dimostrata decisamente superiore. Ora Rae Lin D’Alie e compagne hanno un record di 2-2, dato che ieri avevano avuto la meglio sulla Mongolia, ma si erano dovute arrendere, al termine di un incontro combattutissimo, contro la Francia. Queste le dichiarazioni rilasciate da coachal termine del match con la: “Con la ...

