Abusi sui minori, i capi scout di Irlanda e Regno Unito sono stati coinvolti in oltre 250 casi (Di domenica 25 luglio 2021) 255 persone sono state condannate nel Regno Unito e in Irlanda per reati di abuso sessuale su minori, avvenuti tra gli anni Cinquanta e oggi. In tutti i casi, i responsabili di questi Abusi erano capi scout. Il quotidiano The Guardian ha pubblicato un’analisi che solleva diversi dubbi su come il tema delle violenze sui minori venga affrontato dall’associazione. I casi analizzati dall’inchiesta riguardano diversi tipi di reati, tra cui istigazione allo stupro, aggressione, voyeurismo e creazione di ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) 255 personestate condannate nele inper reati di abuso sessuale su, avvenuti tra gli anni Cinquanta e oggi. In tutti i, i responsabili di questierano. Il quotidiano The Guardian ha pubblicato un’analisi che solleva diversi dubbi su come il tema delle violenze suivenga affrontato dall’associazione. Ianalizzati dall’inchiesta riguardano diversi tipi di reati, tra cui istigazione allo stupro, aggressione, voyeurismo e creazione di ...

DomPepeModerato : Maldini tra qualche anno lo denunciano per abusi sui minori - CinziaDocile1 : 'Non definitelo più 'turismo sessuale'. Sono abusi sui minori, chiamiamoli col loro nome' - Gabsaiaci : @robertorao @OfficialSSLazio Facciamo qualcosa? Siamo stanchi di vedere questo giornale da quattro soldi sputare s… - Valessiabi : RT @redazioneiene: Presunti abusi sui chierichetti del Papa, tutto è iniziato con l’inchiesta di @gaetanopecoraro. Ora in Vaticano sono arr… - lcrisigiovanni : Vigiliamo da anni in Europa perché non ci siano speculazioni sui prezzi dei farmaci, denunciamo gli abusi e qualche… -