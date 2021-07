35 Super Idee con corda juta: ispirazioni velocissime da realizzare! (Di domenica 25 luglio 2021) Con una semplicissima corda di juta, anche vecchia e rotta, si possono realizzare infinite Idee davvero creative, che vi permetteranno di decorare la vostra casa! Approfondiamo insieme! Lo juta è uno dei materiali principali con i quali sono composte le corde e lo spago, che utilizziamo per numerose attività: dallo sport fino al fai da te. Un prodotto resistente e versatile, ideale per realizzare decori perfetti da sistemare in una casa con l’arredamento rustico, minimal e jungle. In questo articolo, vedremo alcune ispirazioni che vi porteranno via solo 5 minuti del vostro tempo e non richiederanno tanti ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 25 luglio 2021) Con una semplicissimadi, anche vecchia e rotta, si possono realizzare infinitedavvero creative, che vi permetteranno di decorare la vostra casa! Approfondiamo insieme! Loè uno dei materiali principali con i quali sono composte le corde e lo spago, che utilizziamo per numerose attività: dallo sport fino al fai da te. Un prodotto resistente e versatile, ideale per realizzare decori perfetti da sistemare in una casa con l’arredamento rustico, minimal e jungle. In questo articolo, vedremo alcuneche vi porteranno via solo 5 minuti del vostro tempo e non richiederanno tanti ...

