The Last of Us: un artista inserisce gli attori della serie HBO nei poster ufficiali – Notizia – PS3Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 24 luglio 2021) Un artista ha deciso di inserire i volti degli attori della serie HBO di The Last of Us all’interno dei poster ufficiali del gioco di Naughty Dog.. Il videogioco è diventato una serie TV che ha influenzato il videogioco: in questo potremmo spiegare quello che David, un graphic designer piuttosto seguito su Twitter ha fatto con The Last of Us. In questo momento, infatti, l’artista sta lavorando all’adattamento dei poster ufficiali del gioco di Naughty Dog inserendo però i volti degli ... Leggi su helpmetech (Di sabato 24 luglio 2021) Unha deciso di inserire i volti degliHBO di Theof Us all’interno deidel gioco di Naughty Dog.. Il videogioco è diventato unaTV che ha influenzato il videogioco: in questo potremmo spiegare quello che David, un graphic designer piuttosto seguito su Twitter ha fatto con Theof Us. In questo momento, infatti, l’sta lavorando all’adattamento deidel gioco di Naughty Dog inserendo però i volti degli ...

Advertising

Multiplayerit : The Last of Us: un artista inserisce gli attori della serie HBO nei poster ufficiali - heavnsy1441 : @joshcopo24 @aisa_karel @JoshCullen_s @keun16308352 @jah447798 @stellajero_ @SB19Official Avatar the last airbender… - _mvmbles : Appena finito di vedere “The Last Letter from your Lover” ed è molto bello, un mix fra “Letters to Juliet” e “Love,… - GiancarloGarci6 : RT @Janus0148: Le ultime 10 focene vaquita potrebbero morire (e la specie estinguersi) se il governo del Messico non agisse in fretta The l… - tfaddicted : Anna Torv si è unita al cast dell'adattamento a serie tv del fortunatissimo videogame The Last Of Us. La Torv vesti… -