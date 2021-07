(Di sabato 24 luglio 2021) “Sono rimastonegativamente. Ma non voglio commentare le sue”; “l’avevo sentito prima del Consiglio dei ministri e avevamo dialogato amabilmente su tante questioni. Se aveva qualche osservazione da muovermidirmelo al telefono e non attraverso una conferenza stampa”. Lo dice Matteoal Corriere della Sera a proposito delledel premier sui vaccini. Il leader della Lega parla, tra l’altro, di Green pass: “Resto contrario, sono contento che non sia passato il cosiddetto modello francese che sarebbe stato molto più restrittivo”. E spiega ancora: “Chi manifesta non è No ...

Advertising

zazoomblog : Salvini: “Stupito da parole Draghi poteva chiamarmi” - #Salvini: #“Stupito #parole #Draghi - infoitinterno : Covid: Salvini, 'stupito da parole Draghi, poteva chiamarmi' - italianelcuore3 : RT @italianelcuore3: Matteo Salvini: 'Draghi poteva telefonarmi, mi ha stupito negativamente' ?@Palazzo_Chigi? ?? E CHE TI ASPETTAVI ?@matte… - Piergiulio58 : Salvini: 'Stupito da parole Draghi, poteva chiamarmi'. - infoitinterno : Salvini replica a Draghi: «Stupito dalle sue parole, poteva dirmele al telefono. Il mio vaccino? Prenotato da setti… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Stupito

'Sono rimastonegativamente. Ma non voglio commentare le sue parole'. Non nasconde la sua delusione Matteoin un'intervista al Corriere della Sera rilasciata a seguito delle parole di Mario Draghi ...... aggiunge e, sulle parole di Draghi nei suoi confronti, dice: "Sono rimastonegativamente. ...dice di capire "i tanti che si lamentano. A loro dico di avere fiducia, noi non cambieremo ...Le prenotazioni dei vaccini sono raddoppiate in poche ore: "Oggi abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni" ...Sul vaccino ai ragazzi, il leader della Lega parla delle posizioni di Figliuolo: 'Gli ho scritto manifestandogli il mio dissenso e allegandogli il parere di scienziati di chiara fama Ma non voglio com ...