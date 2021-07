PSG, striscione tifosi contro acquisto di Pogba: “Noi non ti vogliamo qui” (Di sabato 24 luglio 2021) I tifosi del Paris Saint-Germain hanno appeso uno striscione davanti al proprio centro di allenamento. L’oggetto è una polemica contro il possibile acquisto di Paul Pogba dal Manchester United. “Pogba, dovresti ascoltare tua madre: lei non ti vuole qui, nemmeno noi”: questo il contenuto dello striscione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Idel Paris Saint-Germain hanno appeso unodavanti al proprio centro di allenamento. L’oggetto è una polemicail possibiledi Pauldal Manchester United. “, dovresti ascoltare tua madre: lei non ti vuole qui, nemmeno noi”: questo il contenuto dello. SportFace.

