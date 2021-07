Olimpiadi di Tokyo, 6 atleti azzurri in isolamento per contatto con un positivo (Di sabato 24 luglio 2021) La prima mattina dei Giochi olimpici porta per l’Italia anche i primi effetti del Covid: il governo giapponese, attraverso il Comitato Organizzatore dei Giochi, ha informato il Coni di aver dichiarato “contatti stretti” 13 persone della delegazione italiana, tra cui sei atleti e sette official. Gli atleti sono alcuni rappresentanti delle delegazioni di pugilato, tuffi e skateboard: erano gli azzurri a bordo dell’aereo su cui viaggiava anche il giornalista italiano risultato positivo al tampone salivare eseguito all’aeroporto di Tokio lo scorso 18 luglio. Va subito chiarito che la condizione di ”close contact” non impatta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) La prima mattina dei Giochi olimpici porta per l’Italia anche i primi effetti del Covid: il governo giapponese, attraverso il Comitato Organizzatore dei Giochi, ha informato il Coni di aver dichiarato “contatti stretti” 13 persone della delegazione italiana, tra cui seie sette official. Glisono alcuni rappresentanti delle delegazioni di pugilato, tuffi e skateboard: erano glia bordo dell’aereo su cui viaggiava anche il giornalista italiano risultatoal tampone salivare eseguito all’aeroporto di Tokio lo scorso 18 luglio. Va subito chiarito che la condizione di ”close contact” non impatta ...

Advertising

RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - ilpost : L’apprezzata performance dei pittogrammi umani all’apertura delle Olimpiadi - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo 2021, il web non apprezza le divise dell’Italia firmate da Armani: “Sembrano le tute dei Teletub… - repubblica : Carapaz, magia d'oro: è sua la prova in linea di ciclismo. Italia sfortunata - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo, 6 atleti azzurri in isolamento per contatto con un positivo -