Napoli, Ounas sempre più lontano: due club di A sulle sue tracce (Di sabato 24 luglio 2021) Il Napoli di De Laurentiis è tra le squadre più nascoste in questo calciomercato: molto lavoro sotto traccia ed acquisti ponderati. D’altronde, Giuntoli lo ha sempre ripetuto: prima vendere per poi acquistare. Tra gli esuberi da piazzare per sfoltire la rosa e monetizzare, c’è anche Adam Ounas. Il talento, passato anche dal Nizza, fa parte di quella cerchia di giocatori da lasciar andare. Ounas, un fiore mai sbocciato Classe ’96, cresciuto nel Bordeaux, l’algerino non ha mai conquistato del tutto il cuore dei napoletani. Sprazzi di talento puro, ma tanta incostanza e svogliatezza per larghi tratti della partita. ... Leggi su rompipallone (Di sabato 24 luglio 2021) Ildi De Laurentiis è tra le squadre più nascoste in questo calciomercato: molto lavoro sotto traccia ed acquisti ponderati. D’altronde, Giuntoli lo haripetuto: prima vendere per poi acquistare. Tra gli esuberi da piazzare per sfoltire la rosa e monetizzare, c’è anche Adam. Il talento, passato anche dal Nizza, fa parte di quella cerchia di giocatori da lasciar andare., un fiore mai sbocciato Classe ’96, cresciuto nel Bordeaux, l’algerino non ha mai conquistato del tutto il cuore dei napoletani. Sprazzi di talento puro, ma tanta incostanza e svogliatezza per larghi tratti della partita. ...

