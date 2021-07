LIVE Sonego-Daniel 4-6 7-6 2-1, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: break confermato per Lorenzo (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Il padrone di casa se la cava con la prima di servizio. 15-15 Stavolta però il dritto lungolinea del giapponese finisce in rete. 15-0 Daniel chiude il punto con lo smash. E ARRIVA IL break DI Daniel, 2-2! Risposta di rovescio lungolinea sulla seconda di Sonego. 30-40 Serve and volley di Lorenzo! Ma bisogna finire il lavoro… 15-40 La prima è annullata con il servizio. 0-40 E arriva anche il doppio fallo, il primo della partita, nel momento peggiore! Tre palle break da affrontare. 0-30 Ora ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Il padrone di casa se la cava con la prima di servizio. 15-15 Stavolta però il dritto lungolinea del giapponese finisce in rete. 15-0chiude il punto con lo smash. E ARRIVA ILDI, 2-2! Risposta di rovescio lungolinea sulla seconda di. 30-40 Serve and volley di! Ma bisogna finire il lavoro… 15-40 La prima è annullata con il servizio. 0-40 E arriva anche il doppio fallo, il primo della partita, nel momento peggiore! Tre palleda affrontare. 0-30 Ora ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sonego-Daniel 4-6 6-6 Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Daniel #Olimpiadi #Tokyo - zazoomblog : LIVE Sonego-Daniel 4-6 6-6 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: si va al tiebreak - #Sonego-Daniel #Olimpiadi #Tennis - zazoomblog : LIVE – Sonego-Daniel 4-6 3-4 Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Daniel #Olimpiadi #Tokyo - zazoomblog : LIVE Sonego-Daniel 2-3 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: Lorenzo costretto ad inseguire - #Sonego-Daniel #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Sonego-Daniel 2-1 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: la battuta regna nei primi giochi - #Sonego-Daniel #Olimpiadi… -