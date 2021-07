Lazio, Sarri rivuole un suo pupillo ex Napoli: i dettagli (Di sabato 24 luglio 2021) La Lazio è sulle tracce di José Maria Callejon. Secondo quanto riportato dall'edizione di Firenze de La Repubblica, il club di Lotito avrebbe proposto un milione di euro alla Fiorentina per il cartellino del calciatore spagnolo ex Napoli. La cifra, però, sarebbe stata ritenuta troppo bassa dalla società viola, che invece ne vorrebbe almeno 4. L'attaccante è di fronte ad una scelta: Italiano punta forte su di lui nel 4-3-3 che sta modellando in vista della nuova stagione, ma Sarri lo ritroverebbe volentieri dopo i successi al Napoli. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 luglio 2021) Laè sulle tracce di José Maria Callejon. Secondo quanto riportato dall'edizione di Firenze de La Repubblica, il club di Lotito avrebbe proposto un milione di euro alla Fiorentina per il cartellino del calciatore spagnolo ex. La cifra, però, sarebbe stata ritenuta troppo bassa dalla società viola, che invece ne vorrebbe almeno 4. L'attaccante è di fronte ad una scelta: Italiano punta forte su di lui nel 4-3-3 che sta modellando in vista della nuova stagione, malo ritroverebbe volentieri dopo i successi al. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

