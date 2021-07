Iraq | archeologi scoprono resti di una città di 4000 anni

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 24 luglio 2021)russi hanno riportato alla luce deidi unaperduta in una delle località più interessanti dell’. Si tratta di una scoperta sensazionale in un luogo fondamentale per la nascita della civiltà umana. La località scoperta, situata nel deserto meriodionaleueno, potrebbe risalire a circa 4.000fa. Glihanno anche identificato