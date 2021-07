I no green pass scendono in piazza: manifestazioni in tutta Italia (Di sabato 24 luglio 2021) Il popolo dei no green pass invade le città Italiane. Da Roma a Milano, da Genova a Palermo, da Torino a Napoli, in migliaia sono scesi in piazza per dire no all'obbligo del green pass per accedere a bar e ristoranti al chiuso, palestre e cinema introdotto dal governo a partire dal 6 agosto. Tra i manifestanti anche estremisti di destra e militanti del movimento "no Vax".Nei vari cortei di protesta sono stati intonati cori anti governativi e mostrati striscioni per dire no alla "dittatura" delle multinazionali farmaceutiche. Attimi di tensione a Roma dove si sono verificati alcuni ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 luglio 2021) Il popolo dei noinvade le cittàne. Da Roma a Milano, da Genova a Palermo, da Torino a Napoli, in migliaia sono scesi inper dire no all'obbligo delper accedere a bar e ristoranti al chiuso, palestre e cinema introdotto dal governo a partire dal 6 agosto. Tra i manifestanti anche estremisti di destra e militanti del movimento "no Vax".Nei vari cortei di protesta sono stati intonati cori anti governativi e mostrati striscioni per dire no alla "dittatura" delle multinazionali farmaceutiche. Attimi di tensione a Roma dove si sono verificati alcuni ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - salernonotizie : No Green-pass: proteste in piazza anche a Salerno dei no-vax - Franco88386632 : RT @Misurelli77: Roma,piazza del Popolo,la manifestazione(non autorizzata) contro il green-pass è guidata da Giuliano Castellino di Forza N… -