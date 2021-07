Green pass e figli minori: cosa c’è da sapere (Di sabato 24 luglio 2021) In questi ultimi giorni si sta tanto parlando di Green pass soprattutto alla luce delle ultime decisioni del Governo che rendono questo documento indispensabile in alcuni casi. Ma come funziona il Green pass nel caso si abbiano dei figli minorenni? E’ questa una domanda che molti genitori si pongono in questa estate che, volenti o nolenti, è ancora condizionata dal Covid e da tutto ciò che ci gira intorno nonostante la campagna vaccinale in atto. Ecco allora le ultime news su Green pass in caso di figli minori e su come comportarsi per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 24 luglio 2021) In questi ultimi giorni si sta tanto parlando disoprattutto alla luce delle ultime decisioni del Governo che rendono questo documento indispensabile in alcuni casi. Ma come funziona ilnel caso si abbiano deiminorenni? E’ questa una domanda che molti genitori si pongono in questa estate che, volenti o nolenti, è ancora condizionata dal Covid e da tutto ciò che ci gira intorno nonostante la campagna vaccinale in atto. Ecco allora le ultime news suin caso die su come comportarsi per ...

borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - m_spagna : RT @Patty66509580: Green pass, la giravolta di #Giorgia Meloni in soli 4 mesi. Da “primo passo per eliminazione restrizioni” a “misura cont… - dampyrella : RT @ImolaOggi: Boschi: “il green pass è uno strumento di libertà” (Orwell) -