Fabio Fognini: batte Sugita e va avanti alle Olimpiadi (Di sabato 24 luglio 2021) Fabio Fognini continua l’avventura olimpica a Tokyo. L’italiano conquista il secondo turno del torneo dopo il successo odierno contro il padrone di casa Yuichi Sugita, sconfitto senza molti problemi in due set, 6-4 6-3. Come è andato il match? Fognini sceso in campo con un completo bianco, ha battuto in due set il giapponese Yuichi Sugita nel caldo pomeriggio di Tokyo. I due si erano già affrontati in Coppa Davis nel 2018: vinse Fabio con tanta fatica, 7-5 al quinto, recuperando uno svantaggio di 2 set a 1. Stavolta Fognini non ha ceduto set e l’esito finale del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 luglio 2021)continua l’avventura olimpica a Tokyo. L’italiano conquista il secondo turno del torneo dopo il successo odierno contro il padrone di casa Yuichi, sconfitto senza molti problemi in due set, 6-4 6-3. Come è andato il match?sceso in campo con un completo bianco, ha battuto in due set il giapponese Yuichinel caldo pomeriggio di Tokyo. I due si erano già affrontati in Coppa Davis nel 2018: vinsecon tanta fatica, 7-5 al quinto, recuperando uno svantaggio di 2 set a 1. Stavoltanon ha ceduto set e l’esito finale del ...

