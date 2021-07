Duemila no vax in centro Gori | «Egoismo irresponsabile | bene il Green pass»

(Di sabato 24 luglio 2021) Nel pomeriggio di sabato 24 luglio la protesta in città, tra slogan e insulti. Il sindaco: «Idea malata di libertà: quella di fare del male agli altri. Ancor più grave qui a Bergamo per tutto il dolore che il Covid qui ha causato».

infoitinterno : Protesta no vax a Bergamo: più di duemila persone in centro

Manifestazione no vax a Bergamo nel pomeriggio di sabato 24 luglio. Più di duemila persone verso le 17 si sono radunate in piazza Dante, davanti al palazzo della Procura – la stessa che sta indagando ...Green Pass: a Roma disordini alla manifestazione ++ manifestazione contro il green pass a milano 4 (ANSA) - ROMA, 24 LUG - Disordini durante la manifestazione contro il green pass a Roma. Le forze del ...