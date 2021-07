Da Carlo Molfetta a Vito Dell’Aquila | 9 anni dopo Mesagne torna Capitale del taekwondo

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) Un filo rosso lungo 9e 12.647 km: come daa Tokyo, inserendoci nel mezzo una fermata necessaria a Londra. Un comune di 27.000 abitanti circa che produce due campioni olimpici nel: la provincia italiana al suo massimo, in un testamento sportivo che non è nuovo per il Bel Paese. Da Jesi, la “Città della Scherma”, a Marcianise, il “Nucleo della Boxe”, arrivando adesso sino ache, senza alcun tema di smentita si può prendere il titolo di “del”. Da una rimonta all’altra:vince griffando il primo oro tricolore nella ...