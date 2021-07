Covid oggi Basilicata, 27 contagi e zero morti: bollettino 24 luglio (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 27 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 24 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale di tamponi molecolari effettuati è di 800. Il tasso di positività passa dal 2,8 per cento del precedente bollettino al 3,2 per cento. I lucani guariti o negativizzati sono 14. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (-3) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 592.  Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.549 somministrazioni. Finora 340.098 lucani hanno ricevuto la prima dose ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 27 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 24. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale di tamponi molecolari effettuati è di 800. Il tasso di positività passa dal 2,8 per cento del precedenteal 3,2 per cento. I lucani guariti o negativizzati sono 14. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (-3) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 592.  Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.549 somministrazioni. Finora 340.098 lucani hanno ricevuto la prima dose ...

