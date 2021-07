Calcio: tifosi Psg contro possibile acquisto Pogba, 'non ti vogliamo' (Di sabato 24 luglio 2021) Parigi, 24 lug. - (Adnkronos) - "Pogba, dovresti ascoltare tua madre: lei non ti vuole qui, nemmeno noi". Recitava così lo striscione appeso da alcuni tifosi del Paris Saint Germain davanti al centro di allenamento del club francese contro il possibile acquisto del centrocampista del Manchester United, Paul Pogba. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Parigi, 24 lug. - (Adnkronos) - ", dovresti ascoltare tua madre: lei non ti vuole qui, nemmeno noi". Recitava così lo striscione appeso da alcunidel Paris Saint Germain davanti al centro di allenamento del club franceseildel centrocampista del Manchester United, Paul

