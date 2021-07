Basilicata, 27 tamponi positivi su 800 esaminati (Di sabato 24 luglio 2021) POTENZA, - Ventisette degli 800 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono state registrate anche altre ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 luglio 2021) POTENZA, - Ventisette degli 800innelle ultime 24 ore sono risultati: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono state registrate anche altre ...

Advertising

TuttoH24 : La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 23 luglio, sono state effettuate 5.549 vaccinazioni.A… - AnsaBasilicata : Covid: in Basilicata 27 tamponi positivi su 800 esaminati. Effettuate anche 5.549 vaccinazioni, prima dose al 61,5%… - LaSiritide : #Covid19 #Basilicata 24/07/2021 - Covid19 Basilicata: 27 positivi su 800 tamponi - TRMh24 : ?? EMERGENZA #CORONAVIRUS BASILICATA | La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 23 luglio, su 80… - dukana2 : RT @dukana2: Perché quando l’aveva abbassata??esattamente? Non facevano (e non fanno tamponi!) ??NON HANNO CHIUSO IMPIANTI PETROLIFERI #ENI… -