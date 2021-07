Badminton, Tokyo 2020: primi risultati nei vari tornei (Di sabato 24 luglio 2021) Prima giornata di sfide a Tokyo per quanto riguarda il Badminton. Il torneo si è aperto quest’oggi al Musashino Forest Sport Plaza BDM, il luogo in cui si terranno tutti gli incontri di questa spettacolare disciplina. Partiamo dall’individuale femminile con i successi della francese Xuefei Qui (gruppo P) e della padrona di casa Akane Yamaguchi (gruppo I). Vittoria anche per Busanan Ongbamrungphan (Thailandia/gruppo D) e Tzu-Ying Tai (Taipei Cinese/Gruppo P). Inizia anche il tabellone maschile con l’israeliano Misha Zilberman si impone nel gruppo D, mentre l’indonesiano Jonathan Christie svetta nel girone D. Successo anche per Ka Long Angus Ng (Hong Kong) ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Prima giornata di sfide aper quanto riguarda il. Il torneo si è aperto quest’oggi al Musashino Forest Sport Plaza BDM, il luogo in cui si terranno tutti gli incontri di questa spettacolare disciplina. Partiamo dall’individuale femminile con i successi della francese Xuefei Qui (gruppo P) e della padrona di casa Akane Yamaguchi (gruppo I). Vittoria anche per Busanan Ongbamrungphan (Thailandia/gruppo D) e Tzu-Ying Tai (Taipei Cinese/Gruppo P). Inizia anche il tabellone maschile con l’israeliano Misha Zilberman si impone nel gruppo D, mentre l’indonesiano Jonathan Christie svetta nel girone D. Successo anche per Ka Long Angus Ng (Hong Kong) ...

