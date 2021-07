Argento Vivo/2. Tuo fratello Luz

(Di sabato 24 luglio 2021) Non perdo mai: o vinco, o imparo. (Nelson Mandela) Leggere il Main Kampf e assistere a un comizio di Adolf Hitler ha un effetto travolgente su Leni Riefensthal. Lei, giovane attrice di film muti, regista e sceneggiatrice, decide di scrivere a Hitler per chiedere un incontro. A sua volta Hitler assiste alla proiezione del suo film, “La bella maledetta”, ambientato tra le montagne di Cortina d’Ampezzo, e rimane favorevolmente impressionato. Sono i primi anni ’30, Hitler è cancelliere tedesco e cerca un Wagner nel cinema, per dare della Germania un’immagine di potenza e bellezza, per regalare eternità al suo progetto di Terzo Reich. Quando Hitler incontra Leni Riefenstahl decide di ...

