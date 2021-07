Vaccini Covid, Oms: “Obbligo non è prima scelta” (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità “incoraggia qualsiasi misura per aumentare la copertura vaccinale, sempre che siano misure legalmente e socialmente accettabili”. E l’Obbligo vaccinale “non dovrebbe essere la prima scelta”. Lo dice, in un’intervista a Euronews in onda questa sera, il direttore generale dell’Oms per l’Europa Hans Henri Kluge. Perché, spiega Kluge, “prima dobbiamo tentare di capire cosa c’è nella testa delle persone, e interagire con le comunità che esitano a vaccinarsi. Abbiamo molta esperienza – aggiunge – con l’analisi comportamentale per convincere le persone, utilizzando gli influencer, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità “incoraggia qualsiasi misura per aumentare la copertura vaccinale, sempre che siano misure legalmente e socialmente accettabili”. E l’vaccinale “non dovrebbe essere la”. Lo dice, in un’intervista a Euronews in onda questa sera, il direttore generale dell’Oms per l’Europa Hans Henri Kluge. Perché, spiega Kluge, “dobbiamo tentare di capire cosa c’è nella testa delle persone, e interagire con le comunità che esitano a vaccinarsi. Abbiamo molta esperienza – aggiunge – con l’analisi comportamentale per convincere le persone, utilizzando gli influencer, ...

Advertising

riotta : La destra Usa ha paura infine #Covid Delta e si appella ai vaccini. Destra italiana non seminare pandemia e soffere… - Adnkronos : Ilaria Capua: “Rischi per vaccini tra 10 anni? Più rischi se hai il covid”. - rubio_chef : Se te vaccini sei ‘n cojone, se non lo fai sei ‘n terrorista. #Sivax #Novax: vi riconoscete in queste due gang? Se… - GianlucaGranie3 : RT @paolo34722: La Lorenzin beccata anni fa ad una cena coi vertici di federfarma Fiumi di miliardi per pagare vaccini diretti in paradisi… - paola_chiarore : RT @paolo34722: La Lorenzin beccata anni fa ad una cena coi vertici di federfarma Fiumi di miliardi per pagare vaccini diretti in paradisi… -