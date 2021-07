UFC | Sandhagen vs Dillashaw stanotte in tv | data | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 24 luglio 2021) Una nuova nottata Ufc è in arrivo. Il main event della card della notte tra sabato 24 e domenica 25 luglio offre l’incontro tra T.J.e Cory, entrambi ex campioni dei pesi gallo. La card avrà inizio alle 01:00 della notte mentre l’incontro principale dovrebbe avere luogo intorno alle 03:00. Potrete seguire l’intero evento su Dazn con commento di Alex Dandi. Sempre nei pesi gallo, la card offre l’incontro tra Kyler Phillips e Raulian Paiva. Movimenti in vista nei primi 15 del ranking. SportFace.