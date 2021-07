Tokyo 2020 | videomessaggio dell’Italia Team per il compleanno di Mattarella

(Di venerdì 23 luglio 2021) Le atlete e gli atletisi sono radunati questo pomeriggio ain vista della partenza verso lo Stadio Olimpico per la cerimonia di apertura dei Giochi, e hanno mandato unal Presidente della Repubblica Sergioper celebrare il suo. La squadra italiana, insieme al Capo Missione Carlo Mornati, ha cantato la celebre canzone “Tanti auguri a te” per festeggiare gli 80 anni del Capo dello Stato, e al termine delAldo Montano ha lanciato il tradizionale grido collettivo di esultanza “Hip Hip urrà”. ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - ilpost : Guida alle Olimpiadi di Tokyo - AsiaNewsIT : Tokyo 2020: Hend Zaza, 12enne siriana, la più giovane atleta olimpica - SimoneGironi : Ing.Gironi Olimpiadi Tokyo: Bridgestone contribuisce alla sicurezza e all'efficienza dei Giochi -… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Agenzia ANSA

Cominceranno solo domani i tabelloni del Judo per le Olimpiadi dima sul tatami sono già scintille per la decisone dello judoka algerino Fethi Nourine di ritirarsi , onde evitare di incontrare l 'atleta israeliano Tohar Butbut. "Contro un israeliano non ......9 giugno del 2017 il CIO ha deliberato l'ammissione del basket 3x3 tra gli sport olimpici permettendo di fatto a questa disciplina di fare il suo esordio ai Giochi proprio dall'edizione diMauro Nespoli è 24esimo con 658 punti al termine del ranking round maschile di tiro con l’arco, disputato allo Yumenoshima Ranking Field e valido per il torneo olimpico di Tokyo 2020. Il tiratore Azzu ..."L'amore vince sempre". Queste le parole della capitana della nazionale tedesca di hockey su prato, che ha esultato così dopo l'approvazione del Comitato ...