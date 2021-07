Star Wars, Titanfall e...? Respawn sviluppa una 'nuova avventura single player' ambientata in un 'universo unico' (Di venerdì 23 luglio 2021) Respawn ha alcuni progetti in sospeso da un po' di tempo, inclusa una nuova IP non basata su Titanfall o Jedi: Fallen Order, ma grazie a nuovi annunci di lavoro, scopriamo alcuni nuovi dettagli. Secondo il direttore creativo Mohammad Alavi, Respawn sta lavorando a una "nuova avventura per giocatore singolo" ambientata in un "universo unico". I nuovi annunci di lavoro di Respawn includono posizioni per technical game designer, senior combat designer e senior level designer. Gli annunci non rivelano molto, ma danno alcune ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021)ha alcuni progetti in sospeso da un po' di tempo, inclusa unaIP non basata suo Jedi: Fallen Order, ma grazie a nuovi annunci di lavoro, scopriamo alcuni nuovi dettagli. Secondo il direttore creativo Mohammad Alavi,sta lavorando a una "per giocatore singolo"in un "". I nuovi annunci di lavoro diincludono posizioni per technical game designer, senior combat designer e senior level designer. Gli annunci non rivelano molto, ma danno alcune ...

Advertising

TanaPapiNerd : Quel vago sentore di Star Wars nell'aere - alessiamoiraghi : @IostoconTarabas Non mi piace la nutella. Star Wars è una cazzata di film. - electric_g : @Cristiankenta Quando sono usciti i biglietti per l'ultimo Star Wars, vivevo in Canada ma quella settimana ero in E… - ferspeed2609 : #Chirrut #BazeMalbus #BodhiRook Equipo: #RogueOne 'Star Wars: Episodio IX, El Ascenso De Skywalker' (2019) ??? - ferspeed2609 : #JynErso #CassianAndor #K2SO #SawGerrera Equipo: #RogueOne 'Star Wars: Episodio IX, El Ascenso De Skywalker' (… -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars Andor, nuove foto dal set della serie Star Wars Sky Tg24 Disney contro Netflix, chi vincerà la guerra dello streaming? “Disney sta erodendo il dominio di Netflix", titola senza mezzi termini il New York Times riprendendo una recente ricerca di Parrot Analytics ...

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: sviluppato da WayForward, modalità online e altro A poco a poco stiamo imparando più dettagli sulla nuova versione di Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp. Ora vi portiamo un paio di fatti interessanti.In primo luogo, abbiamo appreso che WayForward ...

“Disney sta erodendo il dominio di Netflix", titola senza mezzi termini il New York Times riprendendo una recente ricerca di Parrot Analytics ...A poco a poco stiamo imparando più dettagli sulla nuova versione di Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp. Ora vi portiamo un paio di fatti interessanti.In primo luogo, abbiamo appreso che WayForward ...