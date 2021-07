Sole | sonno e attività fisica aiutano il sistema immunitario

(Di venerdì 23 luglio 2021) In vacanza è più facile fare il pieno di, di relax e die fare un po’ più di: tutti elementi chea migliorare la funzionalità delimmune, come specificano gli esperti della Società Italiana di Endocrinologia. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Quando si esce di casa, è suggerito usare sempre occhiali da sole e cappello. Mantenere la giusta ... consigliato non dormire troppo coperti la notte per evitare di sudare troppo durante le ore di sonno. ... potente antiossidante utile per innalzare le difese della pelle particolarmente stressata dal sole. ... che aumentano i livelli di serotonina, l'ormone che influenza in positivo l'umore, il sonno e il ... Fare il pieno di sole, di relax e di sonno e fare un po' più di attività fisica. Sono i quattro pilastri di una vacanza anti-Covid individuati dagli esperti della Società italiana di endocrinologia (S ...)