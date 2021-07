Selvaggia Lucarelli basita: “Per la serie: cose assurde che succedono”… (Di venerdì 23 luglio 2021) Piccolo malinteso per una nota attrice americana: condivide un post di Selvaggia Lucarelli credendo si trattasse del Presidente Macron. Selvaggia Lucarelli (ilmessaggero.it)La giornalista Selvaggia Lucarelli, proprio come molti dei suoi colleghi, ha deciso di esprimere la sua opinione sulla questione del Green Pass e dei vaccini. Il post in questione ovviamente in poco tempo è diventato virale, ma questa volta è arrivato fino in America. Una nota attrice americana, d’accordo con la Lucarelli, ha condiviso il post in questione. C’è stato però un piccolo ... Leggi su formatonews (Di venerdì 23 luglio 2021) Piccolo malinteso per una nota attrice americana: condivide un post dicredendo si trattasse del Presidente Macron.(ilmessaggero.it)La giornalista, proprio come molti dei suoi colleghi, ha deciso di esprimere la sua opinione sulla questione del Green Pass e dei vaccini. Il post in questione ovviamente in poco tempo è diventato virale, ma questa volta è arrivato fino in America. Una nota attrice americana, d’accordo con la, ha condiviso il post in questione. C’è stato però un piccolo ...

Advertising

stanzaselvaggia : O non si vaccinano o evitano il selfie. I grandi assenti della campagna vaccinale sono proprio I POLITICI, quelli c… - stanzaselvaggia : Solo i presidenti di regione, in buona parte appena rieletti, fanno da testimonial ai vaccini. Per il resto, i poli… - Valenti60743183 : @stanzaselvaggia Selvaggia Lucarelli, lei NON È una vera giornalista. - Valenti60743183 : @stanzaselvaggia Salvini si contraddice perché gli conviene. Meloni è la più sincera sulla piazza, dice ciò che ve… - zazoomblog : La gaffe di Jennifer Aniston: condivide il post di Selvaggia Lucarelli pensando sia Macron - #gaffe #Jennifer… -