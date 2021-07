Roma, panico nel Pd: “Abbiamo un problema…” (Di venerdì 23 luglio 2021) Mattinata a Largo del Nazareno, dove si trova la sede del Partito democratico. Due dirigenti dem parlottano fitto fitto. Uno dice all’altro: «È vero, la destra ce la sta mettendo tutta per non farci sfigurare alle amministrative ma noi Abbiamo un problema». Interviene l’altro: «Quale?». Risposta perentoria del primo: «Il nostro problema si chiama Roma, dove non ci possiamo permettere di perdere contro il disastro Raggi e contro una destra che ha candidato un illustre sconosciuto. Ecco qui nella Capitale rischiamo di arrivare di terzi». Già, la corsa per il Campidoglio è la partita delle partite che potrebbe ridisegnare i nuovi assetti della politica. E la ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 23 luglio 2021) Mattinata a Largo del Nazareno, dove si trova la sede del Partito democratico. Due dirigenti dem parlottano fitto fitto. Uno dice all’altro: «È vero, la destra ce la sta mettendo tutta per non farci sfigurare alle amministrative ma noiun problema». Interviene l’altro: «Quale?». Risposta perentoria del primo: «Il nostro problema si chiama, dove non ci possiamo permettere di perdere contro il disastro Raggi e contro una destra che ha candidato un illustre sconosciuto. Ecco qui nella Capitale rischiamo di arrivare di terzi». Già, la corsa per il Campidoglio è la partita delle partite che potrebbe ridisegnare i nuovi assetti della politica. E la ...

