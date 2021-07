Napoli-Pro Vercelli: dove vederla in tv, canale e streaming (Di venerdì 23 luglio 2021) Napoli-Pro Vercelli sarà trasmessa sia su canale 21 che su Sky. La seconda amichevole del Napoli si giocherà sabato 24 luglio alle ore 17. Gli azzurri di Luciano Spaletti, ancora privi dei Nazionali come Insigne, Di Lorenzo, Lozano e Mertens scenderanno in campo per la seconda amichevole del ritiro di Dimaro. La prima uscita contro una squadra dilettante è servita per mettere un po’ di benzina nelle gambe della squadra partenopea. Con la Pro Vercelli il Napoli ritrova Piotr Zielinski che è uscito al primo turno con la Polonia e quindi si è aggregato anticipatamente al gruppo partenopeo. Il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 luglio 2021)-Prosarà trasmessa sia su21 che su Sky. La seconda amichevole delsi giocherà sabato 24 luglio alle ore 17. Gli azzurri di Luciano Spaletti, ancora privi dei Nazionali come Insigne, Di Lorenzo, Lozano e Mertens scenderanno in campo per la seconda amichevole del ritiro di Dimaro. La prima uscita contro una squadra dilettante è servita per mettere un po’ di benzina nelle gambe della squadra partenopea. Con la Proilritrova Piotr Zielinski che è uscito al primo turno con la Polonia e quindi si è aggregato anticipatamente al gruppo partenopeo. Il ...

