Mediaset, in partenza due nuovi programmi dal 26 luglio: i dettagli (Di venerdì 23 luglio 2021) Da lunedì 26 luglio 2021 Mediaset incrementa la sua Rete con ben due programmi nuovi di zecca. Entrambi puntano all'informazione e si chiamano Morning News e Controcorrente. A chi è stata affidata la conduzione? Mediaset: in arrivo due nuovi programmi Mediaset non riposa mai, neanche d'estate. Anche se negli ultimi giorni il Biscione ha sfoderato una gran quantità di repliche, dai film ai programmi di intrattenimento, dal 26 luglio 2021 lancia due nuovi format dedicati all'informazione. Il primo si ...

