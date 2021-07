Lettera aperta a Conte di un gruppo di giovani attivisti M5s | ‘Serve un ricambio generazionale’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 luglio 2021) Siamo undiiscritti al Movimento 5 Stelle che ha sempre condiviso, sin da subito, i principi fondamentali e caratterizzanti del Movimento rispetto ad altre forze politiche. Esso ha sempre favorito ilgenerazionale per far sì che i cittadini non fossero rappresentati a lungo sempre dalle stesse persone, e per far sì che nei palazzi non si cristallizzassero le posizioni di potere. Entrando più nel merito, noi crediamo che la partecipazione sia fondamentale in un sistema democratico di tipo rappresentativo, il quale però presuppone ancora una netta separazione tra popolo e istituzioni. Oggi ...