Lazio, terza vittoria di fila in amichevole. Triestina liquidata 5 a 2 (Di venerdì 23 luglio 2021) La azio ne fa cinque alla Triestina . E vince alla distanza il primo derby con la Roma che aveva battuto di misura 1 - 0 la formazione di Bucchi due giorni fa. Confronto a parte Mau e Mou, sale il ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 luglio 2021) La azio ne fa cinque alla. E vince alla distanza il primo derby con la Roma che aveva battuto di misura 1 - 0 la formazione di Bucchi due giorni fa. Confronto a parte Mau e Mou, sale il ...

Advertising

TweetNotizie : Lazio, terza vittoria di fila in amichevole. Triestina liquidata 5 a 2 - msg_emanuele : RT @effetronky: La terza maglia della Lazio chiaramente ispirata alla storica casacca all'inglese della Umbro voluta da Giorgio Chinaglia n… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #lazio, terza vittoria di fila in amichevole. Triestina liquidata 5 a 2 - sportli26181512 : Lazio-Triestina 5-2 in amichevole, un gol e tre assist per Luis Alberto: La formazione biancoceleste vince anche la… - IlmsgitSport : #lazio, terza vittoria di fila in amichevole. Triestina liquidata 5 a 2 -