Kanye West è tornato su Instagram | 2 milioni di like a post

(Di venerdì 23 luglio 2021) Alla fine Kanye West è tornato su Instagram (@kanyewest): dopo aver cancellato le foto del suo account, rimasto muto per due anni, ha appena ricominciato a postare. Lo ha fatto nel suo stile: pubblicando solo foto, buie e un po’ «misteriose» anche perché senza didascalie, raggiungendo un numero enorme di like, proprio come è successo quando ha creato il suo profilo nel 2019 che nel giro di meno di 24 ore aveva raggiunto un milione di follower.

23esima Ariana Grande con 7,3 milioni di dollari, 28esimo Blake Shelton, il neo marito di Gwen Stefani (assente invece dalla to 40), mentre chiude solo al 30esimo posto, che i suoi ...Ieri sera, nello stadio di Atlanta, in presenza di pubblico (c'era anche la moglie - in attesa di divorzio - Kim Kardashian) ha fatto ascoltare per intero il suo album "Donda", che uscirà oggi . L'...Per tornare con il botto Kanye West ha presentato il disco "Donda" con una listening session (ovviamente sold out) al Mercedes Benz Stadium di Atlanta.Dopo anni di rapporti 'congelati', Jay-Z è tornato al fianco di Kanye West in una nuova traccia dell'album DONDA.