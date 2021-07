Inter, a Brozovic le chiavi del centrocampo (Di venerdì 23 luglio 2021) MILANO - Il fatto che siano entrambi andati in gol nella sgambata contro il Pro Vercelli è solo l'ultima delle conferme sul fatto che saranno Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic ha comandare le ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 luglio 2021) MILANO - Il fatto che siano entrambi andati in gol nella sgambata contro il Pro Vercelli è solo l'ultima delle conferme sul fatto che saranno Hakan Calhanoglu e Marceloha comandare le ...

Advertising

Inter : ? | PRE SEASON Indovina chi è tornato ad Appiano ????? Gallery completa ?? - sportli26181512 : Inter, a Brozovic le chiavi del centrocampo: Il contratto in scadenza tra un anno poteva mettere croato sul mercato… - FI69interista : @Inter Vince #darmian per lo stile ?? #Barella per lo sbuffo ?? #Brozovic e #calhanoglu non qualificati ?? #Inter… - Riuk22 : @MilanNewsit È 2 mesi che se ne parla, l'Inter ha lo stesso problema con brozovic, ne parla qualcuno? No, perché ma… - bbbnzl30 : Barella a fare la maratona Sé c'era Hakimi (semicit.) A fare i 100 Metri Gagliardini al dressage Handanovic al tiro… -